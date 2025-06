"Allerta contro la Dengue, ma il Comune non ha fatto nulla"

"Per l’emergenza Dengue, non è stato preso nessun provvedimento da parte del Comune di Potenza Picena". Lo afferma Richard Dernowski, consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Noemi Tartabini e all’assessore all’ambiente Salvatore Palmiero.

"Nell’estate 2024 sono stati registrati tra Fano e Pesaro oltre 200 casi autoctoni di febbre Dengue, che rappresentano il focolaio più esteso in Europa – ricorda Dernowski –. Ad aprile un altro caso si è registrato ad Appignano, costringendo l’amministrazione e le autorità sanitarie ad attivare le misure di controllo e prevenzione per evitare la proliferazione del focolaio. Per fronteggiare il rischio di diffusione la Regione, l’istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche e l’azienda sanitaria territoriale di Macerata hanno diramato fin da novembre 2024 delle linee guida rivolte a tutti i Comuni. Le principali indicazioni prevedono interventi larvicidi a cadenza quindicinale da marzo a ottobre, sfalcio regolare delle aree verdi pubbliche e campagne di informazione rivolte alla cittadinanza per la prevenzione".

Tuttavia, secondo l’esponente di Idea Futura, l’amministrazione potentina non si sarebbe ancora mossa su tale criticità. "Il 28 maggio, la Regione ha organizzato un’ulteriore riunione operativa alla quale sembra che il Comune di Potenza Picena non abbia neanche partecipato – riprende Dernowski –. Mancano gli atti di affidamento dei servizi larvicidi previsti dall’Ast, e non è stato diffuso uno straccio di comunicazione rivolta alla cittadinanza. Di fronte a questa preoccupante inerzia, ho presentato un’interrogazione urgente al sindaco Tartabini e all’assessore all’ambiente Palmiero, per chiedere conto delle gravi mancanze di prevenzione sanitaria".