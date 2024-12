Allerta meteo anche per oggi: "Continuiamo a monitorare la situazione"

"Stiamo monitorando l’evolversi della situazione, anche alla luce della nuova allerta di oggi". L’assessore alla Protezione civile Paolo Renna fa il punto della situazione a Macerata. Per la vigilia di Natale la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla sul fronte idrogeologico e vento per la zona costiera, a rischio mareggiate, e per alcune aree interne della provincia (capoluogo incluso). "Sono attesi forti venti settentrionali lungo la fascia basso-collinare e costiera con raffiche fino a burrasca – scritto nell’allerta –. Di conseguenza il mare continuerà ad essere molto mosso o agitato con rischio di mareggiate. Le precipitazioni saranno a carattere persistente in particolare sul settore centro-meridionale. Il limite delle nevicate si attesterà attorno ai 500 metri". Ieri situazione sotto controllo a Macerata, con interventi dell’ufficio tecnico, ambiente e degli agenti di polizia locale. Una pianta, verso mezzogiorno, è caduta sopra un’auto parcheggiata causando per fortuna danni lievi davanti alla scuola Enrico Fermi; sul posto i vigili del fuoco. "Stanotte (ieri notte per chi legge, ndr) potrebbe gelare. Forse potremmo anche svegliarci con una sorpresa, la neve, ma non sappiamo se arriverà fino alle nostre zone – ha aggiunto Renna –. Comunque la coltre bianca caduta in questi giorni in montagna è fondamentale per le risorse idriche, preziosa, perché permette di ricaricare le falde per la primavera. Quest’anno la stagione invernale è partita col piede giusto". Gli agenti di polizia locale ieri mattina sono intervenuti in contrada Vallebona per un albero caduto per il forte vento; stessa cosa tra contrada Montanello e contrada Acquesalate. Inoltre le folate hanno divelto le transenne perimetrali in alcuni cantieri edili, come piazza Annessione, via Mameli e via Don Minzoni. Non sono stati registrati problemi alla viabilità a causa del maltempo.

l. g.