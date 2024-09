Allerta meteo a Macerata e scuole chiuse, l’esperto: “In due giorni la pioggia che di solito cade in 5 mesi”

Macerata, 19 settembre 2024 – La provincia nella morsa del maltempo, in particolare la fascia costiera, come Civitanova e Porto Recanati, e alcune zone dell’entroterra, come Tolentino. Ieri è scattata l’allerta meteo della Protezione civile regionale, che ha prolungato fino alla mezzanotte di oggi il rischio maltempo con l’innalzamento a livello arancione dei livelli di criticità idrogeologica ed idraulica. Visto l’esito del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica e della riunione del Centro operativo regionale (Cor) diversi sindaci hanno optato per la sospensione dell’attività scolastica.

Una strada allagata a Tolentino, che nel pomeriggio è stata flagellata dalla perturbazione passata sulla provincia

Asili e istituti di ogni ordine e grado restano chiusi oggi a Macerata, Civitanova, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati e Tolentino. Anche Unimc sospende le attività didattiche. “Tra martedì e ieri a Civitanova sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia, più di quanto in media avviene in cinque mesi – spiega il prof. Unicam Carlo Bisci, geomorfologo e climatologo –. Negli ultimi giorni la nostra provincia è stata interessata da un susseguirsi di nubifragi e piogge più o meno intense lungo la fascia costiera, dove localmente, come a Civitanova, si sono superati i 60 millimetri di pioggia in 40 minuti, ovvero, in poco più di mezz’ora si è accumulato ben più di mezzo quintale di acqua per ogni metro quadrato di superficie, pari all’incirca a quanto in media cade in un mese intero.

Oggi (ieri, ndr), poi, queste precipitazioni eccezionali hanno interessato anche l’entroterra, e in particolare le medio-alte valli del Potenza e del Chienti, con intensità di poco inferiori. Fino a pochi giorni fa a essere interessate da fenomeni piovosi estremi e pericolosi sono state le regioni più settentrionali e occidentali, dato che il vento freddo prevalente in Italia è il Maestrale, che proviene da nordest; però, la prima “goccia fredda” che ha raggiunto l’Adriatico ha rapidamente rovesciato la situazione, scatenando fortissimi temporali lungo l’Adriatico centrale accompagnati da un rapido abbassamento delle temperature, anche fino a una decina di gradi. Abbiamo avuto un’estate particolarmente calda (la terza più calda da quando esistono le registrazioni), che ha fatto sì che il mare raggiungesse temperature “tropicali”, toccando punte superiori ai 30°C (almeno 6-7°C al di sopra della media di agosto).

Tanto più alta è la temperatura dell’acqua, tanto maggiore è la quantità di vapore acqueo che produce. A complicare la situazione, già assai compromessa dai problemi climatici, concorrono anche altri fattori antropici, quali il sempre crescente consumo di suolo e l’abbandono delle coltivazioni, con conseguente impermeabilizzazione dei terreni e quindi aumento delle acque che rimangono in superficie, nonché la scarsa manutenzione dei sistemi di incanalamento e smaltimento delle acque e l’inadeguatezza dei sistemi di drenaggio dei sottopassaggi”.