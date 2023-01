Allerta meteo, rischio valanghe sui Sibillini

di Lucia Gentili

La neve è arrivata. Dal metro di coltre bianca a Frontignano di Ussita ai 30-35 centimetri in montagna a Sarnano (20-25 centimetri in paese), passando per altri Comuni imbiancati, come San Ginesio. La Protezione civile lancia l’allerta gialla anche per oggi, insieme al rischio valanghe sui Sibillini (est e ovest). Bolognola ha aperto gli impianti. Al comprensorio sciistico Sassotetto – S.Maria Maddalena invece da ieri ha riaperto il posto di polizia. Dopo alcuni anni di inattività, la questura di Macerata assicurerà di nuovo la presenza sulle piste con personale della polizia di Stato specializzato e abilitato a svolgere il proprio servizio sugli sci e su motoslitte per attività di sicurezza e soccorso in montagna. L’esigenza della presenza degli agenti, espressa dalla comunità, è stata subito raccolta dal questore Vincenzo Trombadore. Gli agenti, formati presso la Scuola di Polizia del Centro addestramento alpino di Moena, verrà assicurata nei giorni e negli orari ritenuti più a rischio, in relazione all’afflusso di utenti, e serve a garantire un maggiore rispetto delle regole, ad intervenire in caso di infortuni per il primo soccorso, per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità civili e penali, fornire informazioni e consigli alle persone presenti sulle piste. Il servizio di soccorso in montagna è coordinato dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata. A dare il la, ieri, il vice ispettore Michele Bocchi, l’assistente capo coordinatore Giuseppe Tedeschi, l’assistente capo coordinatore Andrea Mattioli, il vice ispettore Dimitri Montecchiari (i due al centro nella foto, Tedeschi e Mattioli saranno impegnati nel servizio di soccorso piste). La neve ha portato con sé anche qualche disagio. Ad Apiro sei auto (provenienti dalla Vallesina) sono rimaste bloccate tra Frontale e Pian dell’Elmo; sono state soccorse e portate giù con lo spazzaneve. A Camerino una Panda è uscita di strada, vicino alla caserma dei vigili del fuoco, che sono intervenuti. Black out a Corridonia, Gagliole e nell’entroterra.