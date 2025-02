All’Eurosuole parata di stelle dello sport per il primo Gran Galà

Le stelle dello sport protagoniste nel pomeriggio dell’Eurosuole forum. Si chiama "Primo Gran Galà dello Sport" l’appuntamento in programma lunedì alle 17 al palazzetto di via San Costantino, dove intere realtà e singoli protagonisti dello sport racconteranno le loro carriere sportive, i successi e gli insuccessi, il duro lavoro per raggiungerli e i futuri progetti intervistati dai noti giornalisti sportivi Simona Rolandi e Pierluigi Pardo.

Ad alternarsi saranno l’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace, la campionessa di getto del disco e lancio del peso Assunta Legnante, gli ex ori della scherma Valentina Vezzali e Aldo Montano, le ginnaste della ritmica Fabriano, il nuotatore Manuel Bortuzzo, gli ex calciatori Fabio Galante, Francesco Montervino, Paolo Cannavaro, Massimo Ambrosini e Walter Zenga, l’ex canoinsta Antonio Rossi, la Lube Volley, la Megabox Vallefoglia Volley, la Victoria Libertas Pesaro Basket e il campione Daniele Hackett. Insomma, un viavai di ospiti nazionali e internazionali e un abbondante numero di testimonianze preziose. Gli atleti incontreranno gli studenti e le associazioni sportive di Civitanova e del maceratese. Saranno presenti anche i rappresentanti del Comune di Civitanova e i vertici delle varie federazioni sportive come Coni, Lega Pro, Volley, Basket e molto altro.

A organizzare l’iniziativa è l’azienda Simar Group di Monte Urano attraverso il suo presidente Marco Valle. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune e del Parlamento internazionale della legalità.

f. r.