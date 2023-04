"Allevamenti avicoli antibiotic free e imballaggi biodegradabili"

Sviluppo di protocolli di allevamento avicolo che non prevedano l’uso di antibiotici e realizzazione di un imballaggio alimentare biodegradabile e compostabile: questo il duplice obiettivo del progetto Abriopack, i cui risultati finali sono stati presentati all’edificio del Chip dell’Università di Camerino. "Si conclude un progetto durato 4 anni – afferma Alessandro Tramontano, Coordinatore del progetto Abriopack e responsabile Filiera Estesa del Gruppo Fileni –: Abriopack è nato dalla volontà della capofila Carnj sca della filiera Fileni, con la collaborazione di Arca Srl Benefit, Unicam, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Novamont spa, Consorzio Italiano Compostatori , Cosmari e Centro Ricerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale "Strampelli" (Cermis); siamo stati in grado di sviluppare protocolli utili a un allevamento antibiotic free e di sostituire i tradizionali materiali del packaging agroalimentare con un packaging biodegradabile, compostabile e rispettoso dell’ambiente". Nel progetto sono stati coinvolti docenti e ricercatori della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam: "Gli studi condotti – sottolinea il prof Gianni Sagratini – attestano che il nuovo packaging è in grado di conservare la carne avicola antibiotic free durante tutta la shelf life (14 giorni) con la stessa efficacia di una classica vaschetta in Polietilene Tereftalato, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza del consumatore". Il progetto Abriopack, cofinanziato dalla Regione, si inserisce in un contesto europeo che individua, tra gli obiettivi in agricoltura, l’innovazione. "Già dal 2016 la Regione ha intravisto un’opportunità importante per il settore agricolo ed ha stanziato un budget di 32 milioni – sottolinea Andrea Albanesi, responsabile regionale delle misure di innovazione del Piano di Sviluppo Regionale –: oggi, a fine programmazione, la Regione è al terzo posto in Italia come domande finanziate in innovazione e quarta come contributi erogati, a conferma che le Marche hanno potenziale e voglia d’innovazione molto alti".

Alessio Botticelli