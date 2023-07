"Allevatori multati, il Comune può cambiare il regolamento"

di Lucia Gentili

"Il Comune di Ussita ha delegato ai carabinieri forestali la vigilanza sul rispetto delle norme del regolamento comunale, che prevede una serie di norme, tra cui alcune specifiche sulle modalità di pascolo allo scopo di consentire a tutti gli allevatori che ne hanno diritto di fruire del bene comune". È il Comando Regione Carabinieri Forestale delle Marche a rispondere agli allevatori ussitani multati, che la scorsa settimana avevano lanciato un appello alle istituzioni, inclusi Regione, ministro dell’agricoltura e ministro dell’ambiente, per trovare una soluzione. La vicenda riguarda il pascolo nei terreni di uso collettivo gestiti dal Comune, in base all’attività di controllo del reparto carabinieri Parco nazionale "Monti Sibillini". "I carabinieri forestali sono ben consapevoli della necessità di mezzi di difesa passiva dalla predazione dei selvatici a danno delle greggi o di altri animali al pascolo – spiegano le forze dell’ordine –. Le recinzioni elettrificate rappresentano uno degli strumenti più efficaci e innocui per la fauna selvatica, e il loro utilizzo va incentivato. Ma le sanzioni contestate agli allevatori riguardano l’applicazione del regolamento comunale di Ussita, che regola anche il pascolo sui beni di proprietà comunale gravati dal diritto uso civico di pascolo a favore dei residenti. La norma contestata è l’articolo 3, comma 13 del regolamento che recita: "Agli aventi diritto è consentito praticare il pascolo del bestiame all’interno di recinzioni elettrificate mobili, giornaliere e chiuse". Nello specifico, durante i controlli, i carabinieri forestali hanno accertato la presenza sui pascoli gravati da uso civico di recinzioni elettrificate mobili chiuse per più giorni sul medesimo sito, senza animali al loro interno negli orari diurni, precludendo l’utilizzo del pascolo agli altri aventi diritto. Il Comune potrà comunque, se lo ritiene opportuno, modificare la norma contestata. I carabinieri forestali – concludono – non faranno mancare la propria collaborazione per la vigilanza in ambienti così difficili, premessa importante per preservare il territorio sotto il profilo ambientale, sanitario e della tutela dei diritti sia delle istituzioni che degli operatori economici".