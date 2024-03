Allevatori terremotati. In campo il commissario: "Nessuno sarà sfrattato"

"Siamo a lavoro per trovare una soluzione ma quel che è certo è che non ci sarà nessuno sfratto". Così il commissario straordinario Guido Castelli rassicura gli animi dopo l’allarme lanciato da Coldiretti. Nei giorni scorsi infatti la Regione ha scritto agli imprenditori agricoli che alloggiano nei Mapre, i moduli abitativi provvisori per gli allevatori terremotati, informandoli che il contratto di locazione delle strutture scadrà il 7 giugno. Di conseguenza venivano informati che avrebbero dovuto lasciare i Mapre entro quella data e che sarebbe stato erogato loro il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione.

La levata di scudi da parte di Coldiretti è stata immediata. Una allevatrice, Milena Lucarini, di Pieve Torina, ha raccontato delle difficoltà: "Tutti noi ci siamo dovuti organizzare non senza sacrifici. Intanto queste strutture erano dei container, e sono più piccoli delle Sae. Noi siamo tre sorelle, ciascuna con marito e figli e nostra madre, e ci siamo dovuti arrangiare con lo spazio che avevamo. Inoltre, per installare i quattro Mapre che la Regione ci ha assegnato, abbiamo dovuto acquistare un terreno adatto. Dirci che avremo il Cas e che dovremo organizzarci di nuovo significa che, come minimo, dovremo allontanarci di almeno 20 chilometri per trovare un alloggio". Ma non ci sarà nessuno sfratto dai Mapre, secondo il commissario Castelli: "Appena sono venuto a conoscenza del problema ho lavorato con la Regione per individuare una soluzione. La Protezione Civile nazionale preferiva non ribandire la gara che nel 2017 era stata fatta per il noleggio dei Mapre. Sia io che il presidente Francesco Acquaroli lo abbiamo saputo a gennaio, quando il contratto era scaduto e non prevedeva forme di proroghe. Ma siamo entrambi convintissimi del fatto che sia giusto che gli allevatori e gli agricoltori che lo desiderano, abbiano la possibilità di rimanere vicino alle loro aziende. Stiamo ragionando su due possibilità: o si fa una nuova gara per il numero di Mapre aggiornato, che dovrebbe essere circa 70 in tutta la Regione, oppure si riconosce il Cas agli imprenditori agricoli, con il quale potranno pagare l’affitto".

Gaia Gennaretti