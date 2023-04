All’ex mattatoio la sede per la Fondazione Its

di Antonio Tubaldi

Arriva a conclusione il progetto con il quale nel 2009 si è permessa la realizzazione, al posto del vecchio mattatoio comunale in via Offagna, del nuovo supermercato Coal a servizio della città e, in modo particolare, del quartiere Mercato. Una demolizione del vecchio edificio, risalente al ventennio fascista, che suscitò parecchie polemiche perché dello storico immobile non venne salvaguardato neppure un reperto murario come è stato fatto, invece, per l’ex Foro Boario dove poi è sorto un parcheggio e un’area camper. Allora si era stabilito, fra gli altri, che i nuovi proprietari della struttura commerciale avessero ceduto a titolo gratuito al Comune di Recanati una porzione dell’edificio di 257 mq, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, e che costituissero a favore del Comune un vincolo di uso pubblico sulle aree destinate a parcheggi privati impegnandosi anche alla manutenzione delle aree nonché alla fornitura dell’energia elettrica per l’illuminazione. La chiusura della vecchia vicenda permette anche all’amministrazione comunale di rispondere positivamente alla richiesta, inviata alcuni mesi fa, dal presidente della "Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Recanati", di cui il Comune è socio fondatore dal 2008, di avere una nuova sede adeguata alle sue mutate esigenze didattiche e formative visto l’innalzamento qualitativo e quantitativo imposto dalla Legge di Riforma degli Istituti Tecnici Superiori. La Giunta, quindi, ha autorizzato, in attesa di perfezionare gli atti, di concedere per 19 anni tale locale a favore della Fondazione che ha come finalità quelle di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. Ad oggi l’offerta formativa prevede sei corsi biennali gratuiti di alta specializzazione dislocati in tutte le Marche: più della metà degli insegnanti è composta da docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle 1.800 ore di didattica previste, almeno 900 si svolgono all’interno delle imprese del territorio. I corsi a disposizione degli studenti sono sei in tutte le Marche: a Recanati le discipline sono declinate su ‘Design e product management’. Al termine dei due anni il titolo finale conseguito è quello di una figura nazionale di riferimento al V° livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).