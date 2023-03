All’Helvia Recina sfide tutte rosa

Tutti in campo per le pari opportunità e per acquistare un defibrillatore che sarà donato all’Anffas. Al via oggi, alle ore 17.45 allo stadio Helvia Recina, la prima edizione della "Partita delle donne", l’iniziativa organizzata dalla consigliera delegata alle Pari opportunità della Provincia, Laura Sestili, insieme alla Yfit (Associazione Sportiva Dilettantistica appartenente alla Lnd-Figc che si occupa di calcio femminile) e con il supporto del Coni. "Ringrazio il Comune di Macerata per aver messo a disposizione lo stadio Helvia Recina e ringrazio gli altri Comuni del territorio per il sostegno che hanno voluto dare alla manifestazione – spiega la consigliera Sestili -. Sarà un’occasione di incontro e di divertimento per mettere al centro le pari opportunità, ma anche per costruire un progetto di solidarietà a favore dell’Anffas a cui verrà donato un defibrillatore acquistato con i fondi raccolti durante la serata". La "Partita delle donne", presentata da Marco Moscatelli, è stata realizzata con il sostegno di Overtime, Panathlon International, EduCamp e con il patrocinio dei Comuni di Appignano, Cingoli, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Monte San Giusto, Pollenza, Potenza Picena, Sarnano, Tolentino e Treia.

Il pomeriggio si aprirà alle 17.45 con i saluti istituzionali, poi cominceranno le amichevoli delle squadre di calcio femminile iscritte ai settori giovanili e alla scuola calcio dei campionati Sgs-Figc della regione Marche: under 10 Pulcini (7-9 anni): Ancona Respect, Villa Musone, Sirolese, YFit Macerata; under 12 Esordienti (10-11 anni): Ancona Respect, Villa Musone, Sirolese, Montelupone, Valdichienti Ponte, YFit Macerata. Alle 20 terzo tempo per le calciatrici dai 6 anni ai 15 anni, con un piccolo rinfresco per le atlete che hanno giocato, seguirà alle 20.30 la partita tra squadra gialla e squadra bianca. Ogni squadra sarà composta da 22 calciatrici provenienti da società di serie C ed Eccellenza appartenenti alla Lnd Marche (Ancona Respect, Vis Civitanova, YFit Macerata e Sambenedettese).