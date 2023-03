All’hotel Cosmopolitan ’Omaggio alle forze dell’ordine’: i premi

L’hotel Cosmopolitan domani ospiterà (alle 19.30) la XXI edizione del Premio “Omaggio alle forze dell’ordine”. Il premio consiste nell’assegnazione di 8 targhe d’argento ad appartenenti alle forze dell’ordine che si sono distinti per particolari azioni a favore della collettività. A promuovere la manifestazione, che gode del riconoscimento della Presidenza della Repubblica, è il Centro di Cultura Renoir il cui intendimento è quello di dare giusto rilievo ai rappresentanti delle forze dell’ordine che si adoperano per garantire la sicurezza della collettività. Quella di Civitanova sarà una edizione speciale degli “omaggi”, un momento del tutto straordinario di una manifestazione che il 14 ottobre ha avuto come teatro la città di Taranto. "La società civile vuole offrire un segno di gratitudine nei confronti di coloro i quali, quotidianamente, prestano la propria opera al servizio della collettività, in silenzio, con senso del dovere e spirito di abnegazione", recita la motivazione dell’appuntamento. Il Centro di Cultura Renoir approda, quindi, attraverso questa sua storica iniziativa, in una nuova realtà, con l’ambizione di dare al pomeriggio una vera e propria caratura nazionale. Questo è l’intendimento dell’organizzazione, e in particolare del suo ideatore, il valiere Cosimo Lardiello. L’omaggio alle forze dell’ordine, intanto, in attesa che i sogni e le aspirazioni di Lardiello giungano a coronamento, approda in una realtà importante come quella delle Marche e di Civitanova. I destinatari degli omaggi sono stati già individuati ma saranno resi noti nel corso della speciale edizione di domani, alla presenza delle massime istituzioni regionali, provinciali e comunali.