Allievi della scuola militare Il sogno di Gaia e Federico

di Paola Pagnanelli

Anche due giovani maceratesi hanno prestato giuramento solenne, nella cerimonia che si è tenuta sabato scorso davanti all’Arco alla Pace di Milano: si tratta di Gaia Izzi, di Potenza Picena, e Federico Giovanditti, di Macerata, allievi 16enni della scuola militare Teulié di Milano. Gaia Izzi è in qualche modo figlia d’arte, visto che il padre è sottufficiale dell’aeronautica. Dopo due anni allo Scientifico di Recanati, è entrata nella scuola militare per completare il liceo. "Prima di arrivare qui la mia più grande passione era la danza – racconta –, ma ho provato anche sport come la ginnastica artistica, il tennis e l’atletica. Fin piccola il mondo militare mi ha sempre affascinata, poi – aggiunge – volevo liberarmi dall’ala protettiva dei miei genitori e di conoscere gente nuova. Sono quindi arrivata qui con un obiettivo: porre le basi per il mio futuro e dimostrare la vera persona che sono, dando il meglio di me anche nelle piccole cose". Arrivare al giuramento è stata una soddisfazione, e per il futuro "ho le idee chiare: dopo la Teulié vorrei entrare nell’accademia aereonautica di Pozzuoli, per diventare un ufficiale psicologo".

Anche il maceratese Federico Giovanditti alla scuola militare sta completando il liceo scientifico. "A Macerata frequentavo il liceo Galilei con indirizzo matematico. Ho praticato nuoto per otto anni e poi ho iniziato ad allenarmi in palestra. Tra le mie passioni ci sono ancora il nuoto e il calcio, e poi le immersioni e il tiro sportivo che condivido con mio padre. Ho deciso di fare il concorso per la scuola militare, dopo che ne ho scoperto l’esistenza tramite mio cugino, che ha frequentato la scuola militare Nunziatella. Mi è sempre piaciuta la vita militare. Per il giuramento sono stato emozionato ed entusiasta: non pensavo di fare una cosa simile a soli Penso che sia una grande responsabilità per la quale spero e voglio essere pronto". Preso il diploma a Milano, Federico vuole provare a rimanere nell’esercito, tentando il concorso all’Accademia di Modena. I due allievi ammettono di sentire la mancanza dei genitori, degli amici e della routine che avevano prima di entrare nella scuola militare, tuttavia entrambi si dicono molto motivati a portare avanti la scelta fatta. Alla cerimonia a Milano ha preso parte anche il capo di stato maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino, che ha salutato i giurandi di fronte a familiari e amici degli allievi.