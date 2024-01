Allievi internazionali, concerti e rassegne: cresce ’Adesso Musica’

Tempo di bilanci per l’associazione ’Adesso Musica’ di Camerino, con le due sezioni dell’Istituto musicale ’Nelio Biondi’ e la banda ’Città di Camerino’. Numeri in costante crescita, così confermano con soddisfazione il presidente Gilberto Spurio e il direttore artistico Vincenzo Correnti. "Nel corso del 2023 al Nelio Biondi – spiega il direttore Correnti – sono stati attivati 24 corsi, che hanno coinvolto 27 docenti e 241 studenti e sono stati organizzati nove workshop/master class, due delle quali in collaborazione con l’Andrea Bocelli Foundation. Coloro che frequentano i corsi all’Accademia della musica provengono per la gran parte dal territorio provinciale, ma anche dall’Anconetano e dal Fermano, poi Umbria, Pesaro, Orvieto, Roma, Milano, Jesolo, Genova, Palermo, Napoli, Catania e addirittura dalla Croazia, Romania e Cina". Inoltre, da gennaio a dicembre 2023, gli allievi dell’Istituto Biondi sono stati protagonisti in oltre 51 iniziative. "Non da meno – aggiunge il presidente Spurio – la banda "Città di Camerino" che, con un minimo di 15 componenti fino a un massimo di 73 come al Concerto di Natale, ha partecipato a 25 manifestazioni. La banda può contare su musicisti di varie fasce d’età, i più giovani provengono dall’Istituto musicale e dal corso bandistico che si tiene nella nostra Accademia. L’orchestra di fiati si avvale anche della collaborazione di musicisti professionisti provenienti da tutto il territorio marchigiano e dall’Umbria". Il direttore della banda è lo stesso maestro Vincenzo Correnti che, insieme a Daniele Massimi e Francesco Rosati, fa parte della direzione artistica del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica e fiore all’occhiello degli appuntamenti estivi, organizzati dal Comune di Camerino. Merita un discorso a parte lo stage estivo "Tutto musica 2023" e il "Camerino Saxphone Campus", che hanno visto la partecipazione di 128 ragazzi da tutta Italia. Sempre durante l’anno passato, hanno fatto visita alla struttura dell’Accademia della musica di Camerino, realizzata dall’Abf nel 2020 e gestita da ’Adesso Musica’, tra gli altri il maestro Michele Mangani, vicedirettore del conservatorio di Pesaro, i rappresentanti dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale-Marche e una delegazione di giornalisti in città per promuovere il territorio e le sue eccellenze. ’Adesso Musica’ collabora attivamente con il Comune di Camerino, Unicam e Abf, i conservatori di Fermo, Pesaro e Terni, ma anche con le scuole di Camerino, Sarnano e San Severino, la Simc, e la Fondazione "Mauro Crocetta" di Ascoli, oltre alle varie associazioni musicali e culturali d’Italia.