All’Ipsia il percorso per la qualifica di operatore socio sanitario

All’Ipsia "F.Corridoni" è iniziato per gli studenti del quarto dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale il percorso di formazione integrata per l’acquisizione della qualifica di "operatore socio sanitario", che si concluderà in quinto con l’acquisizione di una qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro. Gli studenti svolgeranno lezioni teorico-pratiche tenute da professionisti del settore sanitario e un tirocinio di 300 ore nelle unità operative dei presidi ospedalieri dell’Ast di Macerata. "In vista di un così importante impegno – ha detto dall’istituto – le studentesse e gli studenti del quinto anno, che hanno da poco concluso con successo il percorso, hanno deciso di sostenere i loro compagni organizzando un incontro per rispondere alle loro domande e curiosità, sottolineando la particolarità della esperienza per un arricchimento della propria personalità. Con grande sorpresa i ragazzi del quarto anno hanno voluto ringraziare consegnando i certificati di acquisizione della qualifica Oss con una dedica augurale per il prosieguo degli studi in vista dell’esame di Stato e per il loro futuro". Durante l’incontro il dirigente scolastico Gianni Mastrocola ha sottolineato la grande opportunità di poter acquisire, oltre al diploma del quinto anno, un’ulteriore qualifica regionale completamente gratuita; si è congratulato con gli studenti ormai Oss e ha poi espresso i migliori auguri ai ragazzi che stanno per iniziare il nuovo corso.