All’istituto Medi lezione con Edith Bruck testimone della Shoah

Una mattinata di grande valore educativo e storico è andata in scena grazie all’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati, che ha organizzato un incontro in videoconferenza con la scrittrice e testimone della Shoah, Edith Bruck (nella foto). L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti dell’istituto Medi. A prendere parte all’incontro c’erano anche le classi dell’istituto comprensivo Nardi di Porto San Giorgio (in provincia di Fermo), rafforzando così il legame tra diverse realtà scolastiche.

Durante il collegamento da remoto, la parola è stata data alla protagonista dell’iniziativa, e cioè Edith Bruck. Proprio lei ha raccontato la sua esperienza diretta con l’Olocausto, offrendo ai partecipanti una preziosa testimonianza sulla tragedia della persecuzione nazifascista e sul valore della memoria. Attraverso le sue parole, gli studenti hanno potuto comprendere meglio non solo le sofferenze subite dalle vittime della Shoah, ma anche l’importanza di coltivare valori come la tolleranza, il rispetto e la solidarietà.

Dopo il suo intervento, gli alunni hanno avuto l’opportunità di porle numerose domande, dimostrando un sincero interesse per la sua storia e i suoi insegnamenti. Le domande hanno toccato non solo aspetti del suo vissuto, ma anche riflessioni sul presente e sui rischi dell’indifferenza e dell’odio nella società odierna.

A concludere l’incontro sono stati i dirigenti scolastici, Corrado Giulio Del Buono dell’istituto comprensivo Medi e Roberto Vespasiani dell’istituto comprensivo Nardi, che hanno espresso un sentito ringraziamento a Edith Bruck per la sua disponibilità e per il fondamentale contributo alla crescita culturale e civile degli studenti.