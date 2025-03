All’Ite progetto "Il cuore a scuola". Corso di primo soccorso per gli alunni

Corso di primo soccorso per studenti e studentesse dell’ite gentili, nella giornata della cura al fianco della Croce Rossa. La giornata - promossa dalla Fondazione Perugia-Assisi, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani ed il Centro diritti umani Antonio Papisca dell’Università di Padova, in collaborazione con Equal care day - è diventata parte integrante del percorso di educazione civica dell’istituto, portato avanti dalla referente Paola Formica. Scegliere di divenire cittadini attivi e solidali, inoltre, è stata la decisione di ragazzi e ragazze delle classi quinte, che a conclusione del progetto "Il cuore a scuola" hanno conseguito l’abilitazione all’uso del defibrillatore.