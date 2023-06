Allo chalet Re Sole un dialogo con Rondoni e fra Lorenzini

Ci sarà dopodomani alle 21.15, nello chalet Re Sole, l’incontro dal titolo "Segni e Visioni" con Fra Sergio Lorenzini (ministro provinciale dei frati minori cappuccini delle Marche) e il poeta Davide Rondoni. E’ quanto organizzato dal gruppo Next Gen SiAmo Civitanova. Fra Sergio Lorenzini, noto per la sua conoscenza spirituale e la sua capacità di comunicare, si unirà a Davide Rondoni, uno dei più apprezzati poeti contemporanei, per offrire una serata di riflessione e ispirazione. A moderare ci sarà l’ex candidato Giuseppe Lepretti. "Segni e Visioni" è un appuntamento per tutti coloro che desiderano approfondire il significato dei segni nella società contemporanea e per coloro che cercano ispirazione e riflessione attraverso l’arte e la cultura. Ingresso gratuito.