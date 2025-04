Alloggi alle famiglie terremotate

Il Comune di Tolentino sta per procedere a una nuova assegnazione degli alloggi per i terremotati (al posto delle Sae). La prima assegnazione sarà effettuata sulla base delle graduatorie che saranno predisposte tra le domande pervenute al Comune entro il 24 aprile. Le richieste possono essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune (galleria Europa 8) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.45 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18, oppure inviate via pec o spedite per raccomandata.

"Sarà valutata l’adeguatezza degli alloggi disponibili rispetto ai nuclei familiari richiedenti – spiega il Comune –. I nuclei che avranno assegnato un alloggio in base a criteri previsti non saranno tenuti al pagamento di alcuna indennità, salvo le spese di gestione (condominio, pulizie comuni, utenze, ecc.) e non riceveranno più il contributo disagio abitativo".

Per informazioni 0733.901290 o 0733.901236. Le famiglie che hanno già una formale assegnazione di alloggio non devono ripresentare la domanda.