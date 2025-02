"Alloggi Erap, 34 ancora non assegnati"

Case dell’Erap di via Marchetti, i trentaquattro appartamenti non sono stati ancora assegnati e l’inerzia dà motivo al capogruppo consiliare del Partito Democratico, Francesco Micucci, per attaccare l’amministrazione comunale. "Ritardi su ritardi, è passato più di un anno e non è cambiato niente. Che vergogna". L’esponente dell’opposizione sta conducendo da tempo una battaglia su questa vicenda, a colpi di richieste di documenti e di accuse esplicite verso la lentezza dell’iter gestito dal Comune di Civitanova che non è ancora russato ad emettere la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi. Per il Dem si tratta "di un fatto grave, anche in considerazione del bisogno di alloggi a prezzi calmierati che c’è in città. Invece, lasciano abbandonati 34 alloggi nuovi di zecca che l’Erap già nel luglio del 2023 avrebbe potuto mettere a disposizione di famiglie civitanovesi e a canoni agevolati". L’istruttoria in capo a Palazzo Sforza ha infatti segnato il passo e la graduatoria per stabilire l’ordine di assegnazione degli appartamenti ancora non è stata emessa. Gli appartamenti sono in costruzione da diversi anni e per Micucci "c’era il modo per organizzarsi per tempo. Mi chiedo perché non sia ancora avvenuto".

In Comune il consigliere comunale ha inoltrato richieste di atti per arrivare a capo della questione e per far emergere i ritardi, e una sua interrogazione consiliare risale a un anno fa, al gennaio del 2024, e solo dopo questa iniziativa il sindaco ha provveduto in quei giorni ad affidare a una dirigente comunale l’incarico di provvedere ad avviare le procedure. Sono nel frattempo passati dodici mesi, ma quegli appartamenti restano ancora chiusi, con famiglie in difficoltà economia costrette nel frattempo a vivere in alloggi precari per le condizioni igienico sanitarie dei locali.