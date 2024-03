Alloggi Erap, c’è il bando. Un mese per le domande

Alloggi dell’Erap, il Comune ha emesso il bando per formare la graduatoria di assegnazione dei 34 alloggi a prezzi di affitto calmierato di via Marchetti, nel rione Risorgimento, e c’è tempo un mese per fare domanda. Un passaggio atteso da tempo, già volte sollecitato dallo stesso Erap all’amministrazione civitanovese che si è attivata dopo un’interrogazione consiliare presentata dall’esponente del Pd Francesco Micucci, in cui denunciava i ritardi della pratica rispetto alla tempistica dei cantieri. Una questione che va avanti dall’ottobre del 2023 e che ha avuto una accelerazione quando è scoppiata la polemica politica, con il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha dovuto emettere un decreto per affidare la predisposizione del bando al settore dei Servizi sociali, sottraendolo all’Edilizia pubblica, che non era riuscito a garantire l’iter.

Dei 34 alloggi 17 saranno destinati in via prioritaria: 3 a famiglie sotto sfratto, 3 a nuclei presi in carico da centri antiviolenza, 3 a nuclei con almeno un familiare con invalidità certificata superiore o pari al 67% e con priorità in caso di riconoscimento del 100% con accompagnamento, 3 alloggi a nuclei familiari o monoparentali con figli minori e almeno un genitore disoccupato e iscritto al Centro per l’impiego, 3 alloggi a singoli over 50 disoccupati iscritti al Centro per l’impiego con priorità in caso di invalidità certificata superiore o uguale al 67%, infine 2 alloggi a nuclei con anziani soli o in coppia di età superiore ai 67 anni e con priorità per chi è senza figli o per la presenza di un membro con invalidità pari o superiore al 67%. Il reddito Isee del nucleo familiare di chi farà domanda non dovrà essere superiore ai 39.701,19 euro. Il canone mensile va da un minimo di 244 euro per gli appartamenti più piccoli a un massimo di 339.

La domanda, che va redatta in carta da bollo da 16 euro e solo su modello scaricabile dal sito del Comune o ritirata presso l’Ente dovrà essere presentata entro il 10 aprile, dunque trenta giorni di tempo per predisporre la documentazione da allegare. Per informazioni e aiuto è possibile rivolgersi a Caf di Civitanova in via Versilia n. 29 (0733.772097 o 345.4340027) operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; alla Acli di corso Umberto n. 162 (0733.812600) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12, il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 15 alle 17.30; al Comune di Civitanova allo Sportello sociale di vicolo Sforza (0733.822608) che riceve il venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 18.