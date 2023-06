Alloggi Erap, lavori finiti in via Don Minzoni

L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha pubblicato una serie di decreti per l’edilizia residenziale pubblica, concentrati soprattutto nell’entroterra. La prima riguarda il Comune di Colmurano, per il quale è stato concesso un contributo di 393.094 euro a seguito di rideterminazione dei prezzi: servirà per riparare un edificio ad oggi inagibile causa terremoto e situato in contrada Monteloreto, destinato per una parte appunto ad edilizia abitativa, e per la restante a laboratorio artigianale. "A Fiuminata invece è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento sull’ex scuola di Casenove, che ha un costo di 177.795 euro, utile a restituire la funzione di alloggio residenziale temporaneo – aggiungono dall’Usr –. Lavori in corso a Visso, sulle case popolari di Pontechiusita. Abbiamo appena liquidato 125.887 euro quale secondo anticipo del 40% del contributo totale, che è di 414.449 euro. L’intervento riguarda la riparazione del danno subito dalle abitazioni e dai relativi garage, per un fabbricato costituito da due piani fuori terra e da un sottotetto, dove trovano posto cinque unità abitative". Sono giunti a conclusione, poi, gli interventi sulle sei unità abitative Erap di Tolentino, in via Don Minzoni, per un contributo di 834.041 euro, e quello all’ex scuola rurale di Paterno (602.118 euro), sempre a Tolentino, dove trovano posto quattro unità abitative di edilizia residenziale pubblica.