Alloggi Erap pronti e mai assegnati. Ciarapica nomina chi dovrà farlo

Ben 34 alloggi di edilizia popolare dell’Erap, da tempo pronti per essere consegnati a canoni calmierati, non sono stati ancora assegnati dal Comune perché gli uffici non sono riusciti a preparare la graduatoria. Dopo la denuncia del consigliere comunale Francesco Micucci (Pd), che ha depositato un’interrogazione in consiglio per chiedere spiegazione del ritardo, il sindaco ha emesso un decreto per nominare il dirigente che dovrà occuparsi di portare avanti la pratica. Con un decreto del 31 gennaio il sindaco Ciarapica (nella foto) integra gli incarichi della dirigente Maria Antonietta Castellucci, aggiungendo alla direzione dei servizi sociali e culturali anche l’avvio e la gestione della formazione e dell’approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei 34 alloggi di via Marchetti. Quanto tempo ancora richiederà questo passaggio non è chiaro. La procedura per assegnare gli appartamenti, nonostante la fame di case a prezzi accessibili anche per le tasche di chi non può permettersi i prezzi degli affitti in vigore attualmente a Civitanova, non è stata portata avanti perché - si dice nel decreto - il settore Edilizia pubblica del Comune "risulta attualmente sprovvisto di personale che possa occuparsi dell’avvio e della gestione della pratica". La graduatoria dei beneficiari non è stata preparata nonostante l’Erap abbia, più volte - almeno tre le lettere inoltrate nel 2023 - sollecitato il Comune a procedere alla costituzione della commissione per analizzare le domande arrivate a Palazzo Sforza da chi aspira ad un alloggio di edilizia popolare.