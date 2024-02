Alloggi Erap pronti e non assegnati: "Un anno di ritardi: ecco le carte"

Alloggi Erap non assegnati ce ne sono 46, di questi 34 nel rione Risorgimento, nove a San Marone e tre a Civitanova alta, e in Comune non è stata ancora predisposta la graduatoria per aggiudicarli. "Evidenti le responsabilità e i ritardi del sindaco e la verità dei fatti è nella corrispondenza che ho acquisito tra il Comune e l’Erap che smentisce Ciarapica". Francesco Micucci (capogruppo Partito Democratico in consiglio comunale) esibisce il carteggio, da luglio a dicembre 2023, sui 34 appartamenti di via Marchetti e anche su ulteriori 12 alloggi vuoti e disponibili salvo che manca la graduatoria che doveva emettere il Comune per assegnarli. È il seguito della polemica sui ritardi, che Ciarapica aveva giustificato con la mancata ultimazione dei lavori in via Marchetti.

"Ha perso almeno un anno e la corrispondenza con Erap parla chiaro. Il 10 luglio è lui a chiedere informazioni sul cantiere e ottiene lo schema degli alloggi con i canoni applicati. Già da allora poteva quindi avviare la procedura per formare la graduatoria, anche perché il 19 ottobre Erap gli scrive ancora per chiarire, testuale ‘che l’intervento di via Marchetti 34 risulta di prossima ultimazione e si invita ceduto Comune ad attivarsi quanto prima per la pubblicarne del relativo bando d concorso’. Ma, dal Comune più nessuna risposta". Il 19 dicembre Erap scrive ancora "e – accusa Micucci – a Ciarapica spiegano che ci sono altri 12 appartamenti disponibili in edilizia sovvenzionata ma anche per questi manca la graduatoria".

È il 10 gennaio quando il Dem deposita un’interrogazione sulla vicenda e il 31 il sindaco emette un decreto per affidare l’istruttoria al dirigente dei servizi sociali, spiegando che l’ufficio tecnico era a corto di dipendenti.

"Però – osserva – ha lavorato nel 2023 a 12 varianti e ai piani casa. Quindi il personale per le pratiche edilizie e urbanistiche private l’hanno trovato. È perché Ciarapica non ha distaccato prima il personale per la pratica Erap? Adesso, ad essere ottimisti, ci vorrà almeno un altro anno per istruire il bando, acquisire le domande, fare l’istruttoria e stilare la graduatoria degli assegnatari. Una vicenda che parla di inefficienza e incapacità di questa giunta".

Lorena Cellini