Alloggi in centro storico per giovani coppie e un nuovo campo da calcio: via ai cantieri

"Dopo un lungo e importante lavoro per reperire i finanziamenti necessari, siamo finalmente al momento del via per la realizzazione di importanti progetti che riguardano la riqualificazione di una parte rilevante del centro storico, ma anche infrastrutture e spazi sportivi". Rolando Pecora, sindaco di Montelupone, annuncia l’apertura di diversi cantieri. "Sono iniziati i lavori per la realizzazione di nove alloggi nel centro storico destinati a giovani coppie. L’intervento si è reso possibile grazie all’acquisizione e recupero dell’ex palazzo Marchi – Tomassini e dell’ex palazzo Corona, con un progetto di rigenerazione e ammodernamento urbano che vale 2,3 milioni di euro", sottolinea il sindaco. E’ stato quasi completato l’intero rifacimento della conduttura idrica che porta acqua a Montelupone, per evitare sprechi e salvaguardare un bene prezioso. "In provincia ci sono comuni il cui acquedotto perde oltre il 50% dell’acqua potabile – prosegue Pecora – una situazione che va assolutamente evitata. L’acqua non può e non deve essere sprecata: l’intervento che stiamo realizzando s’inserisce tra quelli che abbiamo ritenuto prioritari". Sono poi in corso i lavori per il nuovo campo di calcio a sette, a fianco del campo già esistente, per una spesa di 150mila euro, ed è stata individuata la ditta che a breve inizierà la realizzazione del nuovo campo sportivo e dell’edificio annesso che comprenderà nuovi spogliatoi, una rimessa e una palestra.