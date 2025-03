Alloggi popolari, a Porto Recanati ce n’è uno da assegnare

Il Comune di Porto Recanati ha pubblicato l’avviso per formare la graduatoria che servirà all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). "Per le case popolari, abbiamo a disposizione un solo appartamento da assegnare, con alcuni lavori da fare a carico del nucleo familiare destinatario dell’alloggio – spiega l’assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini –. Siamo in attesa della riunione con la commissione Erp per lo scorrimento della graduatoria, poiché il potenziale assegnatario al momento del conferimento dell’alloggio non era più in possesso dei requisiti. L’attuale graduatoria scadrà il 2 aprile, è già pubblicato sul sito del Comune il nuovo avviso per accedere alla nuova graduatoria. Le domande andranno presentate entro il 14 aprile, tramite una pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it". Tra i requisiti, bisogna essere "residenti o lavoratori da almeno cinque anni nelle Marche e a Porto Recanati, e un Isee non superiore a 13.877 euro (elevato a 16.652 euro per famiglie monocomponenti". Inoltre, aggiunge l’assessore ai servizi sociali, sono in arrivo degli aiuti per la popolazione. "Come supporto alle famiglie abbiamo un capitolo dedicato agli indigenti – riprende Alessandrini –, da dove attingiamo per sostenere le famiglie in difficoltà in base a un regolamento e una successiva valutazione dell’assistente sociale. Non solo: sono state acquistate 8mila euro di gift card per i generi di prima necessità, erogate dietro valutazione dell’assistente sociale".