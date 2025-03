Alloggi popolari e lavori sulla 77

Nel consiglio comunale convocato per venerdì sera, oltre al disagio giovanile e ai problemi connessi saranno discusse le interrogazioni presentate dall’opposizione relative alla gestione del bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e alla graduatoria per le case popolari, l’Imu sui terreni interessati dalla realizzazione della superstrada, il patrocinio concesso dal Comune all’incontro "L’Età dell’Oro", la cessione dellacapacità edificatoria all’interno di un terreno comunale.