Alloggi popolari. Sei famiglie tornano a casa

Concluso il restauro dell’edificio di edilizia residenziale pubblica in via Aldo Moro a Sarnano, che era stato valutato inagibile. Sei famiglie hanno ricevuto le nuove chiavi. Sei infatti gli alloggi abitati dagli assegnatari dei nove che Erap Marche ha assegnato al Comune. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha concesso un contributo di 580.000 euro per i lavori di miglioramento sismico, con l’inserimento di nuove pareti in cemento armato. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Fabio Fantegrossi, c’era anche il presidente Erap Marche Saturnino Di Ruscio. "Una giornata importante per la nostra comunità - ha detto il primo cittadino - con la riconsegna delle chiavi a sei famiglie, a seguito dei lavori di ristrutturazione di un condominio post sisma". "È sempre un momento felice per le famiglie che hanno sofferto il disagio del sisma – ha aggiunto Di Ruscio –. Ringrazio la struttura tecnica del presidio di Macerata per il grande lavoro". L’intervento di Sarnano è il primo lotto dei tre, insieme a Tolentino in via don Minzoni e Belforte in via Cavour (già completati), finanziati sempre con fondi dell’Ufficio speciale ricostruzione. Il presidio Erap di Macerata ha avviato anche altre procedure di gara per la manutenzione straordinaria in località Villa Potenza in via dell’Acquedotto, per l’edificio in via Tagliamento e Piediripa in via di aggiudicazione e per la costruzione di una nuova struttura con dodici alloggi di edilizia agevolata sempre a Villa Potenza in via dell’Acquedotto già aggiudicata.