"Alloggi pronti, ma ancora non assegnati"

Dopo un iter durato quasi dieci anni, in via Marchetti sono da tempo pronti per essere consegnati 34 alloggi di edilizia popolare dell’Erap, quindi a canoni calmierati, non superiori ai 300 euro al mese. Ma, non vengono ancora assegnati, e questo nonostante la fame di alloggi con affitti accessibili ci sia a Civitanova. A denunciare la situazione è Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd, che ha depositato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere la spiegazione del ritardo. "L’assegnazione - dichiara - viene inspiegabilmente rimandata a causa dell’assenza di una graduatoria che dovrebbe stilare il Comune di Civitanova". Rivela che l’Erap ha più volte sollecitato la costituzione della commissione che dovrebbe analizzare le domande arrivate in Comune e quindi definire la graduatoria. "Risultano agli atti - conferma - almeno tre lettere di sollecito inviate al Comune nel 2023".

Sulle lentezze influiscono fattori che Micucci mette in fila: "il segretario comunale, che in passato ha seguito questi percorsi, è in fase di pensionamento e non risultano assegnati incarichi ad altri dipendenti per seguire la commissione. Sembrano, quindi, ancora lunghi i tempi per l’assegnazione degli appartamenti, a fronte di una richiesta pressante di molti cittadini". Nell’interrogazione sono molte le domande che il Dem rivolge agli amministratori: "perché il sindaco, l’assessore competente e i dirigenti non hanno risposto ai solleciti dell’Erap per accelerare le pratiche e perché non è stata ancora stilata la graduatoria di via Marchetti? Quale dirigente e quale ufficio sono stati incaricati di seguire la pratica?". Micucci chiede al Comune anche chiarezza "sui tempi certi, previsti dall’amministrazione, per stilare la graduatoria di assegnazione dei 34 alloggi e degli altri che dovessero nel frattempo liberarsi".