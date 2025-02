"Allontanata solo per dinamiche di potere"

La parola all’ex assessore alla ricostruzione di Tolentino Flavia Giombetti, uno dei tre "cacciati" dall’amministrazione Sclavi. In una lettera rivolta ai cittadini dice di voler fare chiarezza. "Dietro la revoca delle deleghe ci sono equilibri politici interni alla coalizione, dettati dalla lista Tolentino Popolare", esordisce Giombetti (che faceva parte di un’altra lista di maggioranza, Tolentino Civica e Solidale). "La mia estromissione non è legata a un mancato impegno, ma a dinamiche di potere che nulla hanno a che vedere col bene della città – prosegue –. La verità è che ho osato dissentire. Ho espresso un’opinione diversa su una spesa di denaro pubblico per un evento che non ritenevo opportuno. Non uno scontro personale, non un atteggiamento ostile, ma una legittima valutazione di merito. Eppure, questo è bastato per generare malumori in chi avrebbe preferito un consenso acritico, senza domande, senza discussioni. Ma amministrare significa scegliere con responsabilità, non assecondare per quieto vivere. Se ogni voce critica viene etichettata come "non collaborativa", significa che la politica non accetta più il confronto, ma solo l’obbedienza. Non consento che una legittima divergenza di vedute venga strumentalizzata per screditare il mio operato. Chi oggi mi accusa sa benissimo che il mio unico interesse è sempre stato quello della collettività, non quello di compiacere equilibri interni o sostenere iniziative di dubbia utilità". Passa quindi all’abbandono dell’assise nell’ultimo Consiglio comunale del 30 gennaio: "Non mi sono dissociata dalla decisione presa dal sindaco bensì dalle motivazioni contenute nel decreto di revoca dell’incarico a Gobbi. Che sono ben diverse da quelle scritte nell’atto. Sono intervenuta perché ritengo fondamentali la trasparenza e la chiarezza istituzionale. Ma c’è un episodio che il sindaco ha clamorosamente ignorato: nel corso della seduta il presidente del Consiglio Massi si è allontanato dall’assise. In questo caso il sindaco ha scelto il silenzio".

Giombetti interviene sulla sua revoca: "Per giustificarla è stato scritto di un mio "comportamento indecoroso". Prima di essere un’affermazione di delegittimazione politica di una gravità inaudita, esprime un giudizio di carattere morale. Il Consiglio non può trasformarsi in un’aula di tribunale dell’Inquisizione dove si emettono condanne senza prove, solo per rafforzare il dominio di chi comanda. Questo non è solo un abuso di potere, ma un pericoloso precedente che minaccia la politica locale". Infine una promessa ai concittadini: "Continuerò a lavorare per il bene della nostra città – conclude –. Ho affrontato ogni giorno con serietà e dedizione, mettendo l’interesse della comunità davanti a tutto. Mi sono assunta responsabilità, mi sono fatta carico di problemi complessi, ho lottato per dare risposte concrete. Eppure, nonostante questo, non una spiegazione né una parola di ringraziamento da parte di chi sa del lavoro svolto e del sostegno che gli è stato dato sin dall’inizio di questa esperienza. Il tempo è il miglior giudice. Mostrerà chi ha davvero servito questa città e chi, invece, ha pensato solo alla propria carriera".

Lucia Gentili