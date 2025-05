"Allontanati dalla festa dei lavoratori con il banchetto sul referendum"

"Tristezza e indignazione" esprime Stefano Tordini, referente del comitato per il sì del referendum di giugno nonché segretario Cgil di Tolentino, allontanato da un rappresentante della polizia locale dallo spazio chiesto per la promozione della campagna, dove era stato allestito un banchetto informativo. È successo giovedì al Foro Boario di Tolentino, nel corso dell’iniziativa del Primo maggio promossa da organizzazioni sindacali, Comune e altre associazioni (Acli e Mlac) insieme con la ricorrenza del 60° anniversario di sacerdozio di don Rino Ramaccioni.

"Durante la messa, un rappresentante della polizia municipale si avvicina al banchetto informativo – racconta Tordini –. Ci trovavamo a margine del luogo in cui si svolgeva la manifestazione, cosi come richiesto e autorizzato preventivamente dalla polizia locale stessa e dagli uffici, nelle modalità previste e definite per l’esercizio dell’occupazione del suolo pubblico. Eravamo già da circa un’ora in quello spazio quando appunto un agente si avvicina chiedendoci le autorizzazioni in possesso, come se il nostro operato fosse irregolare. Dopo aver verificato invece l’esistenza dell’autorizzazione, ha espresso l’inopportunità dello svolgimento di una manifestazione, così ha definito la nostra azione, quando invece si trattava di un semplice banchetto informativo, in prossimità dell’altra in corso. Siamo stati invitati non solo ad allontanarci, ma a posizionarci al di fuori dell’intero spazio del Foro Boario. Durante la funzione religiosa e in attesa degli interventi dei sindacati, abbiamo deciso sommessamente di smantellare la postazione e andare dove ci era stato indicato".

Un simile fatto, prosegue, "grave e increscioso, si è già verificato, pur in modo diverso, in un contesto differente ma con una simile soluzione, il giorno delle celebrazioni del 25 Aprile nei pressi del Politeama. Così l’altro ieri, al termine della mattinata, in uno scambio di riflessioni sull’accaduto, colto lo stupore del sindaco Mauro Sclavi, abbiamo palesato la preoccupazione e il turbamento in vista delle prossime iniziative, già programmate, in questa fase di campagna referendaria".

Tordini ha evidenziato che la campagna referendaria promuove l’abrogazione di leggi per e sul lavoro. "Non comprendo quindi – conclude – quanto debbano svolgersi lontano da quelle per il Primo maggio e/o 25 Aprile al di là delle libertà di pensiero di ognuno".

Lucia Gentili