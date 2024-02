All’oratorio si fa festa con il "Carnevale alla vecchia maniera"

La chiusura del periodo di Carnevale matelicese si affida all’oratorio di Santa Maria cattedrale, che oggi pomeriggio, nei rinnovati locali del teatrino della parrocchia, a partire dalle 16,30 darà il via al "Carnevale alla vecchia maniera".

Ad animare il pomeriggio con giochi e divertimento saranno i ragazzi dello stesso Oratrock e lo spassoso deejay Robertino (nella foto), che ha dato le indicazioni per questa manifestazione ad ogni bambino: "Se divertirti tu vorrai, un dolcetto porterai". Inoltre, per partecipare, ai bambini di ogni età, sarà obbligatorio essere mascherati. L’iniziativa terminerà intorno alle 19,30.

Ultimo pomeriggio in maschera, infine, il 13 febbraio per il martedì grasso, sempre nei locali del teatrino della concattedrale Santa Maria, sempre a partire dalle 16,30 con dolci, musica e animazione ad ingresso libero per tutti.

m. p.