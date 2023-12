All’oratorio una grande festa per il centenario dei Salesiani

Una grande festa all’oratorio Don Bosco, per celebrare con stile il centenario dall’arrivo dei salesiani a Porto Recanati. Questa la ricorrenza che sarà festeggiata venerdì, ed è organizzata dai gruppi locali dei Salesiani cooperatori, degli Ex-allievi di Don Bosco e del Gruppo missionario.

"Quest’anno per la famiglia salesiana di Porto Recanati la ricorrenza assume un significato speciale, infatti daremo il via alle celebrazioni per i 100 anni dall’arrivo dei sacerdoti salesiani in città, che avvenne nella primavera del 1924 – scrivono in una nota i Salesiani cooperatori, gli Ex-allievi di Don Bosco e il Gruppo missionario -. Seppur la congregazione salesiana non sia più presente in città avendo ritirato la comunità religiosa, resta ancora vivo e fervido il messaggio di Don Bosco portato avanti da coloro che ancora oggi, con i propri carismi, rappresentano la famiglia salesiana in città". Quanto al programma per la festa di venerdì, si comincerà alle 11 con la merenda offerta all’oratorio di Porto Recanati. "Le celebrazioni avranno inizio con la tradizionale ‘Pagnottina’ offerta dagli Ex Allievi di Don Bosco – aggiungono gli organizzatori -. A seguire, il Cerchio Mariano in onore di Maria Ausiliatrice per ricordare la nascita dell’oratorio. La giornata poi si arricchisce con la presenza di don Agostino Pieretti, parroco e direttore dell’oratorio dal 1997 al 2006, che celebrerà la santa messa. Al termine della celebrazione, ci si potrà ritrovare all’hotel Mondial per un momento conviviale della comunità. Ritrovare una figura importante per la comunità di Porto Recanati sarà un’occasione di gioia per iniziare al meglio i festeggiamenti, che si articoleranno in numerose iniziative attraverso i quali si ripercorrerà la storia salesiana nell’opera, nella città e in ciò che ha significato a livello sociale".