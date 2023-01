Allunga le mani su una minorenne: finto personal trainer patteggia

Con la scusa di aiutarla negli esercizi, un 45enne aveva messo le mani addosso a una ragazzina in palestra. Ieri, accusato di violenza sessuale, ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione. Il fatto era successo nell’alto maceratese a maggio del 2022. Una 16enne si era trovata sola in palestra con uno sconosciuto che, spacciandosi per personal trainer, aveva iniziato a darle consigli sugli esercizi. Poi però aveva iniziato a metterle le mani addosso. La ragazzina aveva cercato di allontanarsi, ma lui l’aveva seguita, continuando ad allungare le mani; a un certo punto, toccandosi le aveva detto "Guarda che effetto mi fai". La giovane aveva allora chiamato un’amica, e poi era scappata via. Alla luce delle dichiarazioni della 16enne, molto precise, per il 45enne la procura aveva disposto il giudizio immediato, ma lui, difeso dall’avvocato Renato Coltorti, ha preferito a quel punto patteggiare una pena, concordata con la procura a un anno e quattro mesi di reclusione con la sospensione condizionale. I familiari della ragazzina, tuttora in terapia dopo lo spavento vissuto con quella disavventura, hanno però avviato una causa civile contro di lui, assistiti dall’avvocato Marco Massei (nella foto), per chiedere un risarcimento.