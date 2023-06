Alluvione, 160 quintali di fieno per la Romagna

"È un modo per dimostrare vicinanza e presenza. Un piccolo gesto nei confronti di una popolazione, quella dell’Emilia Romagna, che è sempre stata generosa con il nostro territorio. Basti pensare agli aiuti arrivati nel periodo del sisma del 1997 e del 2016". A parlare è Maurizio Grandoni, titolare da una vita dell’azienda agricola biologica omonima a Fiuminata. È protagonista, insieme al concittadino Daniele Francia, anche lui al timone di un’azienda agricola che prende il suo nome, del carico di solidarietà. A cui si è aggiunta la società agricola Palanca Lorenzotti di Castelraimondo, con Mauro Palanca. Circa 160 quintali di fieno e paglia per salvare gli allevamenti romagnoli in piena emergenza dopo le alluvioni e le frane subite nei giorni scorsi. Sono partiti l’altro giorno in camion (con il camionista Leonardo Piccolotti) alla volta del punto di raccolta allestito dall’Associazione regionale allevatori dell’Emilia-Romagna, che sta coordinando gli sforzi di tutta Italia per trovare cibo per gli animali. L’iniziativa è nata all’interno di Coldiretti Macerata, con le aziende agricole Francia e Grandoni di Fiuminata appunto, alle quali si è aggiunta la società di Castelraimondo. La loro generosità, con 40 balloni messi a disposizione, è stata affiancata da quella della Inforbest, l’azienda di trasporti che ha effettuato la consegna senza chiedere alcun compenso. "I nostri agricoltori – spiega Giordano Nasini, direttore di Coldiretti Macerata –, nonostante le difficoltà che anche loro stanno attraversando per via del maltempo, non hanno esitato a dare una mano ai colleghi romagnoli nel pieno dell’emergenza. Un moto di riconoscenza dopo gli aiuti ricevuti da tutta Italia ai tempi del terremoto e, soprattutto, nell’inverno 2017 quando alle macerie si aggiunse la neve a complicare il tutto". Coldiretti continua a monitorare la situazione quotidianamente nell’entroterra. "Fino a qualche giorno fa alcuni coltivatori non erano nemmeno in grado di entrare nei campi e verificare lo stato delle colture e le condizioni degli animali", concludono dall’associazione.

Lucia Gentili