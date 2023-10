Alluvione a Recanati: premio a Patrizietti per professionalità

Il recanatese Pierpaolo Patrizietti, oggi al comando dei Vigili del Fuoco di Ancona, è stato premiato dalla premier Giorgia Meloni a Roma per la dedizione e la professionalità dimostrate nell’affrontare i tragici eventi scaturiti dall’alluvione che ha colpito il nord delle Marche nel settembre 2022. La cerimonia è avvenuta nell’ambito del giuramento degli allievi vigili del fuoco del 94esimo corso, che si è svolto nelle scuole centrali antincendio di Capannelle della Capitale. Analogo riconoscimento è stato rivolto ai massimi dirigenti dei Comandi di Napoli, Ravenna, Forlì e Bologna. Al fianco della premier si sono voluti complimentare il ministro dell’Interno, il sottosegretario dello stesso Ministero, il capo Dipartimento e il capo del Corpo. Nel dicembre dell’anno scorso, Patrizietti ha assunto l’incarico di reggenza dell’Ufficio Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale, Servizio Aob e Prevenzione e Sicurezza Tecnica nella Direzione Regionale delle Marche. Ha iniziato la sua carriera nel 1990al Comando di Ascoli Piceno, svolgendo molteplici attività all’interno del Corpo nei settori del soccorso e della prevenzione incendi.

Nel 2011 è stato nominato primo dirigente assumendo l’incarico di Dirigente di supporto presso la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna e nel 2014 Comandante di Ravenna. Nel 2017 è rientrato nelle Marche quale Comandante di Macerata per poi assumere, nel 2019, l’incarico di Comandante Vigili del fuoco di Taranto a seguito di promozione a dirigente superiore. Nel corso della sua carriera ha partecipato alle operazioni di soccorso per diversi eventi sismici. Ha diretto le recenti operazioni di soccorso per l’evento alluvionale che ha colpito la valle del Misa nel settembre 2022.

Antonio Tubaldi