Alluvione e danni alle strade, il Comune chiede 3,2 milioni alla Regione

Ammontano a 3 milioni e 200mila euro i fondi richiesti dall’amministrazione comunale alla Regione per il ripristino delle strade gravemente danneggiate dalle alluvioni del 15 settembre e del 15 ottobre, quindi ulteriormente colpite dalle pesanti precipitazioni dei mesi di maggio e giugno. A dirlo è stato il sindaco Massimo Baldini nel corso del consiglio comunale di lunedì sera, rispondendo ad un’interrogazione della consigliera Fabiola Santini. "L’unico intervento che al momento abbiamo effettuato per somma urgenza e con fondi comunali – ha dichiarato il primo cittadino – è stato quello sulla strada in località Crinacci-Peschiera per la cifra di 70mila euro, dove è stato necessario prevedere tubi sotto al manto stradale e addirittura si era ipotizzato di intervenire in tempi migliori, ma le precipitazioni ci hanno costretto ad un’opera in pieno inverno. Purtroppo poi il maltempo ha aggravato le condizioni in molte strade e ci siamo visti costretti ad aggiornare le schede tecniche presentate agli uffici regionali con questi importi: 200mila euro cadauna per le strade di La Frana e di Campamante, per la strada di Palombarone 800mila euro, per La Valle 700mila euro, 400mila euro per la Stradaccia, 200mila euro per le Valche e il Vallato, poi altri interventi minori".

La consigliera Santini ha comunque risposto che "per ora sono solo richieste e non ci sono stati ancora lavori: se la Regione non rispondesse positivamente?". Il sindaco ha rassicurato che "sto sollecitando il presidente Acquaroli, che a sua volta sta facendo pressioni per ricevere i necessari finanziamenti di 400milioni dal governo centrale per le aree alluvionate. Nel frattempo abbiamo chiesto aiuto anche alla Fondazione Carima e all’Unione montana per cercare delle possibili alternative all’emergenza".

Matteo Parrini