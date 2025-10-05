"Alluvione, impotenti sui rimborsi"

"Avevamo attivato il Coc. C’era l’allerta meteo. Abbiamo documentato e rendicontato tutti i danni. E fatto tutto quello che si doveva fare dal punto di vista amministrativo". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi torna sul nubifragio del settembre 2024. Cercando di trovare una soluzione anche per la vicenda della casa di via Bezzecca, dove era entrato un metro e mezzo di acqua e fango. Nei giorni scorsi i proprietari, Mirella Santarelli e Michele Clemente, avevano spiegato quanto accaduto. Tre auto fuori uso e circa 50mila euro di danni a mobili, arredi e elettrodomestici. I danni erano stati sistemati dalla famiglia a proprie spese confidando nell’arrivo dei risarcimenti, come era stato inizialmente previsto dalla Regione. Ma poi, con l’esclusione del Comune di Tolentino dal cratere dell’alluvione, la speranza era sfumata. "Già un paio di anni fa – aveva raccontato la famiglia – avevamo registrato 40 centimetri circa di fango e acqua in casa; avevamo dovuto buttare via metà delle cose e sistemare il portone; ci eravamo subito attivati incaricando un geometra per una perizia, al fine di capire quale fosse la causa del problema. In pratica la terra scende dietro la ferrovia, dai campi della zona di via Portanova, l’area sopra viale Vittorio Veneto e Trento e Trieste. Non ci sono canali per far defluire le acque e le fogne sono intasate, risultato di una cattiva manutenzione". La famiglia aveva portato la perizia in Comune. "L’amministrazione ci ha risposto che si sarebbe attivata – continua -. Ma l’anno dopo, nel settembre 2024, c’è stato quel violento nubifragio che ha riempito la casa di fango. La compagnia assicurativa dell’ente ha scritto al nostro avvocato che, trattandosi di un evento eccezionale, la competenza non era né del Comune né delle Ferrovie: dovevamo essere inseriti nel cratere alluvione. Ma adesso che anche questa possibilità è svanita, chi paga? Non molliamo, andiamo avanti con l’avvocato". E Sclavi si dice pronto ad ascoltarli: "Diamo piena disponibilità, insieme al nostro tecnico, a ricevere la famiglia con l’avvocato. Se la compagnia assicurativa riconosce i danni ben venga, però non dipende da noi. Lo stesso Comune aveva speso quasi 40mila euro per tamponare i danni nelle aree pubbliche del territorio. E, dato che non siamo stati inseriti nel cratere, neanche l’ente sarà rimborsato. Spero che la neo consigliera regionale Silvia Luconi possa aiutarci a fare luce sul perché dell’esclusione e a dirimere la questione".

Lucia Gentili