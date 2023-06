Alluvione, l’assessore Renna: "Disastro imprevedibile"

di Chiara Gabrielli

"Comprendo la rabbia di chi, oggi, ha perso molto a causa dell’alluvione. Ma 77 millimetri in 25 minuti è qualcosa di imprevedibile. Quello che posso assicurare, però, è che a ogni allerta è in atto da parte nostra un monitoraggio costante, ogni due ore al massimo, e che la pulizia ordinaria dei fossi è stata effettuata. Stiamo cercando, insieme con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, di snellire le procedure per la rimozione e il taglio delle piante che rischiano di fare da ‘tappo’. Serve, poi, al più presto uno studio serio su tutti i bacini, le precipitazioni di oggi non sono le stesse di anni fa, è tutto da rivedere". Sono le parole dell’assessore alla sicurezza e alla Protezione civile, Paolo Renna, che da giorni è al lavoro con i volontari e i dipendenti del Comune per aiutare e sostenere la popolazione delle frazioni colpite dal maltempo di lunedì. Anche ieri è caduta moltissima pioggia in poco tempo, causando altri problemi.

I disagi maggiori sono stati per l’esondazione di fosso Narducci a Sforzacosta. "Il sindaco Sandro Parcaroli ha fatto richiesta dello stato d’emergenza, dobbiamo aspettare che ce lo concedano – spiega Renna –, c’è un tavolo permanente con il ministro Musumeci proprio sulle emergenze. In Emilia Romagna c’è da compilare un modulo per chiedere il risarcimento, vediamo come funzionerà per noi. Ai cittadini però ho detto che ci vorrà un po’ di tempo, comunque stiamo accelerando il più possibile". Forti polemiche, sia a Sforzacosta che a Villa Potenza, ci sono state da parte della popolazione per "la mancata pulizia dei fossi, tutto questo si poteva evitare". Ma Renna specifica che "da quando ci siamo insiediati, cioè da due anni e mezzo, abbiamo sempre provveduto alla manutenzione ordinaria, ogni anno, procedendo con pulizia dell’alveo, trinciatura delle erbe, rimozione dei detriti ligbeu". Specifica che "il Comune può intervenire, però, all’interno del centro abitato. L’altra parte del fosso è di competenza del Consorzio di bonifica, che già due anni fa aveva iniziato la riperimetrazione e la pulizia del fosso verso Pollenza, perché si era allargato tanto a monte, da 2 metri e mezzo a 8 chilometri circa". Cosa bisogna fare, ora? "La messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti di quei fossi su cui passa la ciclopedonale, che così diventano strade di Protezione civile in caso di allerte o emergenze. Questo servirà anche a tenere più puliti i fossi". Tanti problemi "sono stati creati da capanne abusive di legno, lamiera, ferro, e dalle piante secche". Il nodo delle piante: "Non si possono toccare perché prima bisogna fare una richiesta alla Forestale. La Regione, tramite Acquaroli che in questi giorni ci è stato tanto vicino, sta cercando di semplificare. I contadini in passato hanno sempre fatto manutenzione per conto loro, ma da 20 anni a questa parte sono state emesse norme assurde e ideologiche, se oggi si fa da soli si prende una denuncia a una multa minima di 800 euro". Comunque, "i lavori di somma urgenza per l’invarianza idraulica e la sistemazione dell’alveo erano partiti già lunedì mattina, erano stati stanziati 40mila euro, l’ecoincentivo del Cosmari per Sforzacosta. Eravamo lì con le ruspe, lunedì. Poi, però, è arrivato il finimondo".

Su Villa Potenza, invece, dove è esondato il fosso dell’Enel allagando i garage vicini, Renna spiega che "il punto è dove c’è la confluenza con fosso Terria, che non si riesce a controllare. Se, infatti, fino a un certo punto l’Enel può chiudere la paratia, sull’altro tratto è complicato. C’è un problema, ne abbiamo preso atto e lo risolveremo appena possibile, ci stiamo lavorando". Ciò che è certo è che "va fatto uno studio idrografico con il Genio civile, padrone dei bacini minori, per capire se quello che c’è attualmente funziona così oppure no. La stesso vale per tutti i fossi comunali, oggi bisogna fare un piano straordinario di manutenzione e uno studio idrografico per la messa in sicurezza e la manutenzione degli alvei". Grandissimo il lavoro di Macerata Soccorso (con Adriano e Sauro Salvucci) per la vallata del Chienti, Cb Tigrotto per la vallata del Potenza, la Croce rossa, Cb club maceratese, l’associazione alpini, quella ambientalista Paola Carella, "e moltissimi altri". Al momento, una famiglia, composta da due adulti e tre bambini, rimasta senza casa è ospitata in una struttura della Caritas, gli altri con l’abitazione fuori uso stanno da familiari o amici.