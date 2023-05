Alluvione Macerata, i terreni franano: case in pericolo e famiglie evacuate

Corridonia (Macerata), 20 maggio 2023 – Tre famiglie evacuate a Corridonia e altre tre a Cingoli, a causa degli smottamenti dovuti alle piogge dei giorni scorsi. Anche ieri si sono dovuti mettere in atto numerosi interventi di ripristino a seguito dei danni causati dall’acqua. "L’altro giorno, nel momento clou del maltempo, ci siamo accorti che un terreno lungo la provinciale aveva ceduto, era intriso d’acqua, e siamo intervenuti" spiega il sindaco di Corridonia, Giuliana Giampaoli. Il problema si è verificato in via degli Zoccolanti. Lungo la provinciale che scende verso l’ippodromo, una scarpata molto ripida si è completamente intrisa d’acqua e il terreno è stato eroso dalle piogge. "Lì vicino c’è una palazzina abitata da tre nuclei familiari, sei persone in tutto, e abbiamo ritenuto opportuno, per precauzione, evacuarle". Ieri sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno fatto un sopralluogo per capire in che condizioni sia il terreno e se l’edificio possa essere minacciato da un eventuale smottamento. "In base alla loro relazione – prosegue il sindaco – valuteremo come procedere.

Per ora, i sei residenti hanno trovato una sistemazione da soli, ma il Comune si è messo a disposizione per capire come intervenire".

Smottamenti si sono registrati anche a Cingoli. In via Santa Sperandia è stato necessario chiudere un tratto di strada. In località Lamaticce un movimento franoso ancora in corso, su un fronte di circa 30 metri, si è riversato su un tratto di strada della stessa lunghezza, provocando l’interruzione dei collegamenti e, quindi, l’isolamento delle abitazioni in cui risiedono tre nuclei familiari. Il sindaco Michele Vittori, con ordinanza, ha disposto l’evacuazione dalle abitazioni. Il Comune ha provveduto a ospitare in altre strutture le persone. I vigili del fuoco volontari di Apiro l’altro ieri sono dovuti intervenire più volte nel territorio di Cingoli. Nella frazione Capo di Rio, dal sovrastante monte un notevole flusso d’acqua con un altrettanto abbondante quantitativo di detriti è precipitato sulla strada comunale, quindi si è propagato verso un’abitazione parzialmente invasa nei locali adibiti a rimesse. Allertati dai residenti, verso le 6.30 sul posto sono arrivati i pompieri che hanno collaborato con una squadra di dipendenti comunali impegnati per ore nello sgombero dei detriti, per il ripristino della viabilità regolata dalla polizia locale. Poi, dalle 9.30 i vigili del fuoco hanno operato sulla strada comunale, nel tratto che da San Faustino va in direzione del ponte Fiumicello. Un pioppo alto circa 25 metri e con base di un metro di diametro si era sradicato, cadendo sopra un’altra pianta posizionata sul lato opposto e restando pericolosamente di traverso.

Il sindaco di Montefano, Angela Barbieri, nella tarda serata di ieri ha firmato un’ordinanza di chiusura - in via precauzionale e per ragioni di pubblica sicurezza - delle strade nelle contrade Filetti, Girone Inferiore e Selvaleone.