Alluvione, nessun risarcimento

Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni causati dal nubifragio un anno fa. A dare l’annuncio è stato il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi con i gruppi di maggioranza Tolentino Popolare, Riformisti Tolentino, Tolentino Civica e Solidale. "Nel settembre 2024 una pesante pioggia provocò diversi problemi – ricordano –, soprattutto nella zona di viale Vittorio Veneto e Trento e Trieste. L’amministrazione aveva avviato subito un procedimento per ottenere i risarcimenti, sia per le opere di messa in sicurezza da parte dell’ente che per i danni subiti dai cittadini, raccogliendo istanze e foto. Ma nelle scorse settimane è arrivata una comunicazione dalla Regione: il nostro Comune, dopo la delibera 126 del 2025 del consiglio dei ministri, non rientra nel cratere dell’alluvione. Non saremo finanziati, né l’amministrazione né i cittadini. Siamo molto dispiaciuti".

Massi evidenzia che lui e il sindaco Sclavi un anno fa, a ottobre, presentarono in consiglio un ordine del giorno urgente che impegnava la giunta regionale a inserire Tolentino nella lista. "Ricordo ancora gli sberleffi, le risate e le battutine dall’opposizione di destra, in particolare da alcune consigliere – continua –, che ci accusavano di bluffare perché saremmo stati comunque inclusi nel cratere. E invece la Regione, l’ente che doveva inserire i Comuni danneggiati, non ha messo Tolentino: nell’ordinanza della protezione civile ci sono Morrovalle e Recanati, oltre a quelli della fascia costiera, ma noi no. È da qui che scaturisce la delusione, soprattutto in un periodo di campagna elettorale in cui si sentono tante promesse. Bisogna fare gli interessi dei tolentinati e mettere da parte quelli di partito". Il sindaco aveva anticipato l’esclusione di Tolentino a luglio.

l. g.