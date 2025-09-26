I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaAlluvione, nessun risarcimento
26 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Alluvione, nessun risarcimento

Alluvione, nessun risarcimento

Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni causati dal nubifragio un...

Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni causati dal nubifragio un...

Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni causati dal nubifragio un...

Per approfondire:

Tolentino non è stato inserito nel cratere dell’alluvione. Quindi non riceverà i risarcimenti per i danni causati dal nubifragio un anno fa. A dare l’annuncio è stato il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi con i gruppi di maggioranza Tolentino Popolare, Riformisti Tolentino, Tolentino Civica e Solidale. "Nel settembre 2024 una pesante pioggia provocò diversi problemi – ricordano –, soprattutto nella zona di viale Vittorio Veneto e Trento e Trieste. L’amministrazione aveva avviato subito un procedimento per ottenere i risarcimenti, sia per le opere di messa in sicurezza da parte dell’ente che per i danni subiti dai cittadini, raccogliendo istanze e foto. Ma nelle scorse settimane è arrivata una comunicazione dalla Regione: il nostro Comune, dopo la delibera 126 del 2025 del consiglio dei ministri, non rientra nel cratere dell’alluvione. Non saremo finanziati, né l’amministrazione né i cittadini. Siamo molto dispiaciuti".

Massi evidenzia che lui e il sindaco Sclavi un anno fa, a ottobre, presentarono in consiglio un ordine del giorno urgente che impegnava la giunta regionale a inserire Tolentino nella lista. "Ricordo ancora gli sberleffi, le risate e le battutine dall’opposizione di destra, in particolare da alcune consigliere – continua –, che ci accusavano di bluffare perché saremmo stati comunque inclusi nel cratere. E invece la Regione, l’ente che doveva inserire i Comuni danneggiati, non ha messo Tolentino: nell’ordinanza della protezione civile ci sono Morrovalle e Recanati, oltre a quelli della fascia costiera, ma noi no. È da qui che scaturisce la delusione, soprattutto in un periodo di campagna elettorale in cui si sentono tante promesse. Bisogna fare gli interessi dei tolentinati e mettere da parte quelli di partito". Il sindaco aveva anticipato l’esclusione di Tolentino a luglio.

l. g.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Alluvione