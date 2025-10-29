Alluvione, Sclavi bussa in Regione

"Siamo stati ricevuti dal sindaco, è stato cordiale e disponibile e ha detto che proverà a risolvere il problema: il suo obiettivo è cercare di far rientrare Tolentino, tramite la Regione, nel cratere dell’alluvione. Siamo disposti ad attendere altri tre mesi. Se il problema si risolve bene, altrimenti saremo costretti a citare il Comune in giudizio". A parlare è l’avvocato Fabrizio Giustozzi, che ieri pomeriggio ha accompagnato i suoi assistiti Mirella Santarelli e Michele Clemente all’incontro in municipio col sindaco Mauro Sclavi. Nella loro casa di via Bezzecca, durante il nubifragio del settembre 2024, era entrato un metro e mezzo di acqua e fango. Tre auto fuori uso, oltre a mobili, arredi e elettrodomestici. I danni erano stati sistemati dalla famiglia a proprie spese confidando nell’arrivo dei risarcimenti, come era stato inizialmente previsto dalla Regione. Ma poi, con l’esclusione del Comune di Tolentino dal cratere dell’alluvione, la speranza era sfumata. "La compagnia di assicurazione non paga perché afferma che si tratta di un evento eccezionale – spiega l’avvocato -. Quindi ci siamo rivolti agli uffici della Regione, che dal canto loro ci hanno risposto invece che le due stazioni meteorologiche di riferimento, posizionate nelle immediatezze della città, non hanno rilevato fenomeni eccezionali. Ringraziamo il sindaco per la sua gentilezza e onestà intellettuale, ma resta il fatto che la famiglia ha subito un danno. Parliamo di oltre 60mila euro; le compagnie assicurative ce ne hanno rimborsati circa 14mila, per cui restano 50mila euro. Agiremo quindi per la differenza. Possiamo dare all’amministrazione tre mesi di tempo, non come ultimatum, ma per collaborare e venirci incontro. I miei assistiti hanno aspettato tanto, e attendere novembre, dicembre e gennaio, pur di trovare una soluzione, ormai cambia poco; se il sindaco ci dirà che Tolentino è stata inserita nel cratere e i fondi ci sono, la vicenda finisce qui. Altrimenti, per tutelare la famiglia, siamo costretti a fare l’atto di citazione". E di conseguenza il sindaco dovrà costituirsi in giudizio. "Siamo disposti ad attendere altri tre mesi, intanto il sindaco si attiva", ribadisce il legale. Sclavi, proverà a giocarsi la "carta" Silvia Luconi, in Regione, per cercare di "dirimere la questione".

l. g.