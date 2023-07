Alluvioni, prevenire è meglio che curare" Incontro a Macerata"

Alluvioni e prevenzione saranno i temi affrontati questa sera alle 21 alla Casa del Popolo 10F, in via Franceschi Ferrucci 41 con Andrea Antinori, geologo e naturalista, Patrizia Sagretti, dottore agronomo, e Piergiorgio Ciarlantini, dottore forestale. L’incontro è organizzato da Strada Comune, per sensibilizzare sul tema della prevenzione ambientale, dopo le ultime alluvioni. "Possiamo arrenderci all’evidenza e aspettare la prossima onda di piena, oppure cercare di capire, e prevenire. Per questo occorre andare oltre i facili giudizi e i luoghi comuni. E ci vogliono investimenti, che purtroppo rischiamo di non fare, perché le grandi risorse del Pnrr sono andate dietro a progetti che con la ripresa e la resilienza c’entrano ben poco".