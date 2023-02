Aloisi: "Accoglienza innovativa e concerti nell’area del Castello"

di Lucia Gentili

Dall’introduzione dei giovani nelle attività di accoglienza e sviluppo turistico-culturale alla carenza di strutture ricettive. L’assessore al Bilancio e al Turismo di Tolentino, Diego Aloisi, evidenzia punti di forza e nodi su cui lavorare. "Stiamo strutturando un piano per la promozione del territorio e un marketing dedicato", annuncia.

Assessore Aloisi, qual è la strategia per il rilancio del turismo?

"Stiamo dando forma a quello che è il nostro piano per sviluppare l’accoglienza turistica in città, puntando fortemente sui giovani creativi e innovativi. Mi riferisco al punto informativo di piazza della Libertà, che da aprile avrà una nuova gestione affidata all’associazione Zagreus, in collaborazione con il Comune. Identità è la parola chiave: abbiamo degli elementi di rilievo e di eccellenza che, insieme ad una forte attenzione al profilo ambientale, su cui stiamo spingendo molto (aree verdi e ciclabili, dal Castello all’Abbadia e fino al Lago delle Grazie), rendono Tolentino una città in cui si vive bene. Questo considerando anche la posizione strategica tra la costa e i monti Sibillini. Stiamo strutturando un piano che prevede la promozione, anche in collaborazione con altri Comuni limitrofi, e un marketing dedicato".

Zagreus, due Pro Loco, Tolentino Arte e cultura. Qualcuno parla di frammentazione o accavallamento di eventi. Cosa risponde?

"É vero che ci sono molte associazioni ed è nostro compito coordinare e promuovere gli eventi, ma credo siano associazioni con vocazioni diverse e che possano quindi contribuire in maniera complementare".

Da tempo si parla di realizzare concerti nell’area retrostante al Castello della Rancia. L’estate 2023 sarà quella propizia?

"Si è vero, stiamo valutando seriamente questa possibilità, occorrono spazi per grandi eventi, lo sappiamo, e inoltre c’è una crescente attenzione verso la nostra città come luogo per manifestazioni importanti e l’area adiacente al Castello è una delle location predilette. Ripeto, stiamo andando avanti in questa direzione ma non so se già dall’estate 2023 riusciremo ad ampliare lo spazio in questione, che comunque ha già ospitato appuntamenti di prestigio e lo farà ancora".

Nodo strutture ricettive nel post-sisma. Come risolvere la carenza di spazi per ospitare i turisti?

"Nel breve periodo ci dobbiamo rimboccare le maniche e utilizzare le strutture che abbiamo ad oggi: le abbiamo censite per sapere con precisione i posti letto disponibili. Attualmente contiamo quaranta strutture ricettive, per la maggior parte di piccole dimensioni, sul territorio comunale. Al tempo stesso dobbiamo attrarre imprenditori del settore affinché possano recuperare strutture esistenti. L’obiettivo, insieme al Design Hotel che aprirà a breve, è comporre un’offerta completa per la ricettività".