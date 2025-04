Aloisi: "La Tari va al Cosmari, non al Comune"

"Gli uffici e gli amministratori stanno garantendo la massima disponibilità all’ascolto del contribuente per le istanze del caso, garantendo altresì massima flessibilità, come previsto dalla normativa, con rateizzazione e dilazione per gli importi eventualmente accertati". L’assessore a bilancio e tributi di Tolentino Diego Aloisi interviene sulla Tari, la tassa sui rifiuti, e sui relativi accertamenti. Le tariffe sono calcolate su un piano economico finanziario composto dai costi Cosmari.

"L’aumento per il 2025, a cui tutti i Comuni stanno facendo fronte, è dovuto principalmente ai costi Cosmari e all’incremento della spesa per energia elettrica, carburanti e soprattutto agli aumenti per i trasporti dei rifiuti in discarica fuori provincia – prosegue Aloisi –, in attesa dell’ampliamento dell’impianto di Cingoli e dell’individuazione della nuova discarica a servizio della provincia. Parallelamente alla determinazione delle Tari, gli uffici stanno lavorando alle verifiche previste al riaccertamento della tassa dovuta negli anni in cui, per il sisma prima e per il Covid poi, sono stati sospesi per legge sia il pagamento che la possibilità di effettuare le attività di controllo da parte dell’ente. Questo meccanismo comporta quindi un ricalcolo, dovuto soprattutto agli aumenti esistenti anche negli anni passati che, accumulandosi, generano ora delle cartelle in alcuni casi anche molto elevate. Per gestire questa situazione, che in particolare coinvolge le imprese, si sta operando a piccoli passi, coinvolgendo i contribuenti per aggiornare tutti i dati che determinano l’ammontare della tassa, come metratura e tipologia di attività, e di applicare correttamente la normativa".

L’assessore spiega che "non è un lavoro facile né piacevole in un periodo complesso e difficile da un punto di vista economico. Tuttavia l’ente deve procedere, al fine di evitare il danno all’erario e garantire la corretta ripartizione della Tari, che è appunto una tassa che copre i soli costi di raccolta e smaltimento rifiuti e non un’entrata di bilancio che lascia altre possibilità di spesa all’ente che la riscuote – conclude –. In sintesi le entrate dai maggiori accertamenti Tari non consentono al Comune di fare cassa", ma servono per coprire la quota dovuta per la Tari, soprattutto al Cosmari".

l. g.