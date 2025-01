Aloisi sulla Tari: tassa dovuta, altrimenti si rischia

Alla conferenza di ieri sono stati trattati anche altri argomenti sollevati dalla minoranza nei giorni scorsi, come il Natale e i tributi. L’assessore al bilancio Diego Aloisi (nella foto) ha voluto replicare all’ex vicesindaco Silvia Luconi, attuale consigliera di minoranza, che aveva bacchettato l’amministrazione per cartelle esattoriali salate alle aziende. "Paghiamo lo scotto di un lavoro non fatto al momento giusto – ha detto Aloisi – e che interessa le attività autonome. Se fosse stato fatto prima, adesso non ci troveremmo in questa situazione. Non possiamo evitare quanto stabilito dalla legge: la Tari sotto sisma e Covid era sospesa, non sparita fino al 2022. È una questione di equità contributiva per tutti, fatta con accortezza e senso di collaborazione con gli imprenditori. Chiediamo quello che i conteggi Tari ci impongono di chiedere, anche in seguito a un sollecito del Mef. Lo dico anche a tutela degli uffici comunali. Una tassa dovuta, altrimenti c’è rischio di danno erariale". Giovedì c’è stato l’incontro con i commercianti del centro storico, che si erano lamentati per il mancato coinvolgimento nella programmazione natalizia.

"Ho capito la situazione e mi sono scusato, come avevo già fatto in Consiglio comunale – ha affermato il sindaco Sclavi –. Forse è mancata comunicazione. La riunione però è andata molto bene, la sala era piena, hanno partecipato i negozianti di tutta la città. Quelli del centro ci hanno dato un documento con problematiche e necessità, come parcheggi, viabilità, post-sisma, organizzazione degli eventi futuri; volevano essere coinvolti di più per il Natale. Cercheremo di fare meglio le prossime volte. Dobbiamo migliorare il rapporto con chi vive la città, con i commercianti, che ci hanno fatto richieste sensate. Siamo in contatto con la Regione e l’Usr Ufficio speciale ricostruzione anche per trovare soluzioni sul fronte contributi". Sempre sul Natale ha ricordato che la fetta principale delle spese è dipesa dalle luminarie, installate in zone in cui in passato non venivano messe per cercare di coprire un po’ tutta la città e che il costo è stato sostenuto dal Comune, mentre in passato era a carico degli esercenti. Il sindaco ha poi annunciato che per la casa di riposo è stato previsto un investimento da mezzo milione. "Sull’acquisto dell’ex Asilo del Cuore – ha concluso in riferimento alle perplessità del consigliere Trombetta – è tutto tracciato, con atti firmati e controfirmati. Se questo non è sufficiente, faccia un esposto".

l. g.