Alok, la star mondiale della musica elettronica al Mind Festival

Il Mind Festival 2025 annuncia un altro nome di livello internazionale e si prepara a vivere una delle sue serate più memorabili. Alok, leggenda della musica elettronica e autentica star globale, sarà protagonista domenica 27 luglio sul palco del Campo Sportivo Mariotti di Montecosaro. Una presenza che conferma l’ambizione crescente del festival, pronto a celebrare la sua decima edizione con una line-up ricca di qualità, sorprese e visioni.

Per la prima volta a Montecosaro, Alok porterà un set ad alta intensità, arricchito da laser show, scenografie e una produzione visiva e sonora di grande impatto, pensata per trasformare il Campo Sportivo Mariotti in una vera e propria arena dance sotto le stelle. La sua partecipazione si inserisce in un cartellone già importante, che ha visto annunciati tra gli altri Lucio Corsi per giovedì 24 e Tommy Cash insieme a okGiorgio per la serata di sabato 26. Biglietti su Ciaotickets.