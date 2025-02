Alpini coordinatore di Fdi

È Giuseppe Alpini il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, a Porto Recanati. Sabato scorso, nella pinacoteca Moroni, si è svolto il congresso comunale del partito della premier Giorgia Meloni. Erano presenti la senatrice Elena Leonardi, il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e il consigliere regionale Simone Livi. Gli iscritti portorecanatesi di Fratelli d’Italia hanno confermato quasi in toto il direttivo con Enrico Marchetti, Giovanni Rinaldini, Igor Marotta ed Edoardo Volpini, oltre a inserire anche i due nuovi iscritti Anna Rombini e Ferdinando Moroni. "Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata concessa – sono state le prime parole del nuovo coordinatore, Giuseppe Alpini –. Sono sicuro che con il direttivo sapremo lavorare bene per la nostra città e per tutti i portorecanatesi. Il primo obiettivo sono le regionali di ottobre, per la conferma del governatore Francesco Acquaroli, per proseguire il lavoro fin qui svolto e per portare alle Marche il prestigio che meritano".