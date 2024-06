"Alta qualità della vita e servizi. Proseguiamo su questa strada"

Ecco la terza intervista ai candidati sindaci di Montecosaro. Dopo aver dialogato con Antonio Lazzarini (siAMO Montecosaro) e Paola Pantanetti (Centrodestra unito), oggi è il turno di Lorella Cardinali, aspirante prima cittadina per "Progetto comune".

Cardinali, perché si candida?

"È un passaggio naturale, dopo aver ricoperto per 10 anni l’incarico di vicesindaco. Con la possibilità del terzo mandato, avrei fatto un passo indietro per favorire la permanenza di Malaisi: egli, però, ha chiarito che non avrebbe potuto dare quello che ha dato in questi anni, dunque abbiamo deciso di procedere in tal modo. D’altronde, non facciamo il giochetto che il primo cittadino diventa vice".

Di cosa ha bisogno Montecosaro?

"Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa. Qui c’è stato un incremento della popolazione residente. Non vorrei sembrare poco umile, ma penso alla qualità della vita e ai servizi. Chiaramente, bisogna mantenerli e potenziarli, concentrandoci su deboli, bambini e disabili. Ma anche sui giovani, con nuovi punti d’incontro, e sugli anziani, incrementando il discorso Unitre".

Altri punti del programma? "Un’area attrattiva all’ex Ipak, su cui attendiamo le analisi del sottosuolo; portare a termine il nuovo piano regolatore e i parcheggi per via Roma".

Dove trovare i fondi?

"In questi anni, ne sono arrivati da Regione, Pnrr, ministeri. Così vorremmo andare avanti, ma con prudenza: nel 2014, c’erano problemi di bilancio. Adesso è risanato".

In alcuni quartieri i residenti lamentano scarsa illuminazione e marciapiedi fatiscenti.

"Ci sono 1.500 punti luce; 400 sono già stati sostituiti o ci si sta lavorando. Per gli altri, sono a lavoro gli uffici tecnici. Il led porterà risparmio. Quanto ai passaggi pedonali, abbiamo investito un milione e 750mila euro in asfaltature e qualcosa è rimasto indietro. Saranno una priorità".

Con Malaisi sindaco, era stata fatta la scelta di non percepire compensi: stavolta come vi regolerete?

"Non riuscirò a mantenere gli stessi standard, valuteremo se percepirli al 100 centro per cento o meno. Mi è dispiaciuto sentire che ci saremmo nascosti dietro ai mancati compensi per non agire. In realtà, non c’è stato un giorno in cui non sia stata qualche ora in Comune".

Avete già in mente una squadra?

"Prima occorre vedere il risultato elettorale, tuttavia la mia predisposizione è andare incontro alla squadra che già sta lavorando".