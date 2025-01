"Alter Echo" al Velluti. Successo del concerto tra Mozart e Gardel

Corridonia ha iniziato il nuovo anno sulle note delle "Alter Echo". Il quartetto è stato protagonista sul palco di un teatro Velluti sold out per l’occasione, con l’esecuzione di brani di Mozart, Vivaldi, Piazzolla, De André, Strauss, Gardel fino ad incursioni jazz e rock. Le quattro ragazze hanno collaborato con artisti di grande fama, tra i quali Andrea Bocelli, i Pooh, Elodie, Mario Biondi, il Volo, Raphael Gualazzi e Gigi Proietti, dirette da Ennio Morricone e ospiti d’onore per eventi di Dolce&Gabbana, Bulgari, Porsche e Mercedes. "Un concerto che ha regalato molte emozioni – racconta l’assessore alla Cultura, Massimo Cesca – anche ai tanti che lo hanno potuto seguire in tv e online da casa. Tentativo perfettamente riuscito anche sul piano tecnico che speriamo vivamente di replicare il prossimo anno".