Alternativa a chi amministra: nasce un comitato

A Mogliano c’è fermento per la prossima campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, infatti, nei locali dell’autopalace è stata messa a battesimo la costituzione di un comitato elettorale civico finalizzato alla formazione di una alternativa politica all’attuale amministrazione. Coordinati dalla moderatrice Chiara Perticarari, si sono susseguiti gli interventi di Marco Petrelli, Corrado Nardi, Massimo Candria, Walter Giuli e Fabrizio Luchetti che hanno illustrato la necessità di dar vita ad un comitato elettorale cittadino, che "con spirito civico lasci da parte logiche partitiche e di gruppo, per porsi al servizio dei cittadini. È il momento di unire le forze per una proposta alternativa vincente, che riporti i cittadini ad essere protagonisti del loro futuro, superando l’attuale condizione di un paese diviso, con le persone che sono escluse dalle scelte fondamentali che li riguarda". Il prossimo appuntamento è per oggi alle 17,30 con l’inaugurazione dell sede del comitato in viale XX Settembre 23, a cui tutti i moglianesi "che hanno a cuore le sorti del loro paese, sono invitati a partecipare, per far germogliare una lista elettorale basata su competenza, serietà ed onestà".

g. g.